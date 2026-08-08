الجيش الأوكراني: استهدفنا مصفاتي النفط الروسيتين إيلسكي وسيزران

أعلن الجيش الأوكراني أنه استهدف، الليلة الماضية، مصفاة "إيلسكي" للنفط في منطقة كراسنودار جنوب روسيا ومصفاة "سيزران" في مقاطعة سامارا، ما تسبب في اندلاع حريق في مصفاتي النفط.

وذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية أن الحريق الذي اندلع في مصفاة "إيلسكي" نجم عن سقوط حطام طائرة مسيرة، وأسفر عن إصابة خمسة أشخاص.

وأعلنت أوكرانيا صباح اليوم أنها تمكنت من إسقاط 135 مسيرة و6 صواريخ باليستية أطلقتها روسيا خلال الساعات الماضية.

وكانت القوات المسلحة الأوكرانية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها استهدفت 13 منشأة طاقة على مدار يومين. وفي الفترة بين 28 و29 يوليو الماضي، ضربت طائرات مسيرة أوكرانية 10 مواقع طاقة أخرى في شبه جزيرة القرم وأجزاء من منطقتي خيرسون ولوهانسك.