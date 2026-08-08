سكرتير عام المحافظة المساعد يترأس اجتماع لجنة البت في طلبات تقنين أراضي الدولة بمراكز الفيوم وإطسا وطامية ويوسف الصديق

ترأس اللواء دكتور هشام عبد السميع الشيمي سكرتير عام المحافظة المساعد، اجتماع لجنة البت في طلبات التقنين، وفقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ،​ ياتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، بتسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة.

جاء ذلك بحضور؛ المستشار دكتور عبد الرازق شحاتة مفوض الدولة، والدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة، والمهندس عادل علام مدير مديرية الإسكان، والمهندس خالد منتصر مدير مديرية المساحة، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والعميد طارق هيبة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، وجمال العوامي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، والمهندسة جيهان عباس مدير عام ري شرق الفيوم، و مصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والأستاذ أحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، و محمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، والمهندسة مي فوزي مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية، وممثلي الجهات ذات الصلة.

خلال الاجتماع، تم استعراض الطلبات المقدمة لتقنين أراضي أملاك الدولة من مراكز الفيوم وإطسا وطامية ويوسف الصديق. ووجه سكرتير عام المحافظة المساعد، بضرورة التوازن الدقيق بين حماية المال العام وضمان حقوق المواطنين، مؤكداً على ضرورة ​العدالة في التسعير، بوضع تقييمات سعرية واقعية تواكب مستجدات السوق الحالية بما يضمن حق الدولة العادل. و​الدقة والشفافية من خلال فحص الطلبات بدقة متناهية وفقاً للضوابط التشريعية المحددة بالقانون 168 لسنة 2025.

وشدد السكرتير المساعد، على أهمية التنسيق المتكامل بين كافة الجهات ذات الصلة، وتذليل كافة العقبات الإدارية، لتسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضي الدولة، والانتهاء من فحص الطلبات المقدمة وفقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025، وذلك حفاظاً على حقوق المواطنين واستيداءً لحق الدولة.