جامعة عين شمس تفتح باب التحويلات الإلكترونية للعام 2026/2027

أعلنت الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس عن إطلاق منصة التحويلات الإلكترونية لاستقبال طلبات التحويل إلى كليات جامعة عين شمس للعام الجامعي 2026/2027، وذلك اعتبارًا من السبت 15 أغسطس 2026 حتى الخميس 17 سبتمبر 2026.

ويأتي إطلاق المنصة في إطار استراتيجية جامعة عين شمس للتحول الرقمي والارتقاء بالخدمات الطلابية، بما يوفر تجربة إلكترونية متكاملة تتيح للطلاب إنهاء إجراءات التقديم بسهولة وسرعة وشفافية، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.

وتشمل خدمات المنصة جميع فئات الطلاب، ومنها:

✅ طلاب الفرق الأعلى.

✅ الحاصلون على الثانوية العامة وما يعادلها (سنوات سابقة).

✅ الراغبون في الالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة.

✅ الطلاب من ذوي الهمم بمختلف فئاتهم.

✅ الطلاب المفصولون.

✅ الناجحون في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية والمرشحون لجامعة عين شمس.

✅ وغيرها من الفئات وفقًا للقواعد المنظمة للتحويل والقبول.

🤖 المساعد الذكي للتنسيق والتحويلات

وفي خطوة جديدة لدعم الطلاب وتقديم تجربة رقمية أكثر تطورًا، توفر جامعة عين شمس خدمة المساعد الذكي للتنسيق والتحويلات، والذي يعمل على مدار الساعة للإجابة عن استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، ومساعدتهم في التعرف على:

• شروط التحويل لكل كلية.

• قواعد القبول للفئات المختلفة.

• البرامج الأكاديمية والساعات المعتمدة.

• خطوات التقديم الإلكتروني وسداد الرسوم.

• متابعة الإجراءات والإجابة عن الأسئلة الأكثر شيوعًا.

ويأتي ذلك في إطار توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات طلابية أكثر كفاءة وسرعة ودقة.

لماذا جامعة عين شمس؟

تواصل جامعة عين شمس تطوير منظومتها التعليمية من خلال طرح برامج أكاديمية حديثة ومتنوعة تواكب متطلبات سوق العمل، وتوفر بيئة تعليمية متقدمة وفرصًا متميزة لإعداد خريجين قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

خدمة دعم متكاملة

إلى جانب المساعد الذكي، خصصت الجامعة فريقًا للدعم الفني وخدمة العملاء من خلال:

📞 أرقام التواصل الرسمية.

💬 خدمة واتساب للرد على الاستفسارات ومتابعة طلبات التحويل.

مواعيد التواصل: من الساعة 9:00 صباحًا حتى 6:00 مساءً خلال أيام العمل الرسمية (الأحد إلى الخميس)، وفي حال انشغال الخطوط يمكن إرسال رسالة عبر واتساب وسيتم الرد في أقرب فرصة.

⚠️ تنويه هام

تؤكد جامعة عين شمس أن جميع إجراءات التحويل تتم حصريًا من خلال منصة التحويلات الإلكترونية، وأن سداد مقابل الخدمة يتم إلكترونيًا فقط باستخدام كود السداد الصادر من المنصة.

كما تهيب الجامعة بجميع الطلاب وأولياء الأمور عدم التعامل مع أي أفراد أو جهات غير رسمية تدّعي القدرة على تسهيل إجراءات التحويل، والاعتماد فقط على المنصة الإلكترونية، والمساعد الذكي، وقنوات التواصل الرسمية للجامعة.

📚 للاطلاع على شروط التحويل والبرامج الدراسية بكليات الجامعة يمكن زيارة الدليل الإلكتروني المخصص لذلك.

🌐 منصة التحويلات الإلكترونية:

https://ums.asu.edu.eg:7090/ASUTransfer/App

