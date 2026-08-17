مركز المعلومات يدعم هيئة المحطات النووية : إنشاء منظومة للذاكرة المؤسسية كجزء من التحول الرقمي

قام وفد من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بزيارة ميدانية إلى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. وهدفت الزيارة إلى استكشاف سبل التعاون المشترك لدعم جهود التحول الرقمي، وتطوير منظومات إدارة المعلومات والمعرفة داخل الهيئة لتعزيز كفاءتها التشغيلية.

وخلال اللقاء، استعرض فريق المركز عددًا من الحلول والأنظمة الرقمية المتقدمة التي يوفرها لدعم مؤسسات الدولة، مع التركيز على مجالات التوثيق المؤسسي، وإدارة المعرفة، والحفاظ على الأصول والوثائق ٩التاريخية. كما تم بحث عدد من المشروعات المشتركة المقترحة التي تهدف إلى تطوير البنية المعلوماتية للهيئة، ومن أبرزها:

إنشاء منظومة متكاملة للذاكرة المؤسسية الخاصة بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

تنفيذ جولة افتراضية تفاعلية للتعريف بإمكانيات الهيئة ومشاريعها الوطنية.

إنتاج فيلم وثائقي يوثق تاريخ الهيئة ودورها الحيوي وإسهاماتها في قطاع الطاقة.

من جانبه، أعرب الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن تقديره للحلول التكنولوجية التي تم عرضها، مؤكدًا الأهمية القصوى للتعاون في توظيف التكنولوجيا الحديثة لتطوير العمل المؤسسي وإبراز الدور الريادي للهيئة في مجال الطاقة النووية.

وفي ختام الزيارة، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق بين فرق العمل والمختصين، وإعداد التصورات الفنية اللازمة للمشروعات المقترحة تمهيدًا لبدء تنفيذها فورًا. كما أشادت هيئة المحطات النووية بجهود الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأعضاء فريق العمل، في تقديم الحلول الرقمية التي تسهم في دفع عجلة التحول الرقمي وتطوير العمل المؤسسي.