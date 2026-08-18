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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شفرة أجدادنا ورشة تعليمية بـ متحف الإسكندرية القومي ..اليوم

متحف الإسكندرية القومي
متحف الإسكندرية القومي
محمد الاسكندرانى

أعلن متحف الإسكندرية القومي، عن استكمال ورشتة التعليمة “شفرة أجدادنا” لفك أسرار وحكايات لغتنا القديمة.

أوضحت إدارة متحف الإسكندرية القومي، أن الورشة خصصت للأطفال لتعلم الخطوط المصرية القديمة، زكيف كان يكتب أجدادنا في مصر القديمة.

متحف الإسكندرية القومي

 

ويُعد المتحف تحفة معمارية فريدة، وكان في الأصل قصراً لأسعد باسيلي باشا، وأقام فيه حتى عام 1954، ثم تم تحويله إلى متحف عام 2003، ليضم مجموعة متميزة من القطع الأثرية لمختلف الحقب التاريخية من الحضارة المصرية.


ويتميز سيناريو العرض المتحفي له بالتسلسل الزمني حيث ينقسم المتحف لثلاثة أقسام من الأقدم للأحدث: القسم المصري القديم، والقسم اليوناني الروماني، والقسم القبطي، والقسم الإسلامي، والقسم الحديث.

ومن أهم القطع الأثرية المعروضة به تمثال للمعبود آمون، ورأس تمثال الملك أخناتون، ورأس تمثال الملكة حتشبسوت، ورأس تمثال الإسكندر الأكبر، وتمثال للمعبود سيرابيس، وتماثيل عدد من الأباطرة الرومان، وغطاء إنجيل، وأيقونة العشاء الأخير، ومشكاة من الزجاج، وخوذة من العصر العثماني، ميدالية جامعة فاروق الأول.


 

متحف الإسكندرية القومي متحف الإسكندرية شفرة أجدادنا الإسكندرية تعلم اللغة المصرية القديمة

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