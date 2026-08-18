محمود فؤاد يكشف شروط حسام الزناتي لتولي منصب المدير الرياضي للزمالك

كشف الإعلامي محمود فؤاد التطورات المتعلقة بتعيين مدير رياضي جديد لنادي الزمالك خلفًا لجون إدوارد مع طرح اسم حسام الزناتي بقوة.

وقال محمود فؤاد، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «لم يحدث أي تواصل أو جلسة من مسؤولي الزمالك مع حسام الزناتي لتولي منصب المدير الرياضي، وحسام الزناتي ليس متواجدًا في مصر بالأساس».

وأردف قائلًا: «حسام الزناتي سيأتي لمصر يوم الأربعاء ومن المقرر أن يعقد جلسة مع حسين لبيب لبحث مسألة توليه منصب المدير الرياضي».

وتابع فؤاد: «حسام الزناتي ليس ممانعًَا لتوملي منصب المدير الرياضي ولكن لديه شروط لتولي المنصب منها إنهاء أزمة عقود اللاعبين ومعرفة موقف إيقاف القيد بالنسبة للفريق وطبيعة مهام عمله وصلاحياته».