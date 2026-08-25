خبير: تحليل المخدرات في الكمائن إجراء غير قانوني يتنافى مع الدستور

كشف أستاذ القانون، الدكتور أحمد القرماني، أن قانون مكافحة المخدرات راعى الجانب والبعد الإنساني، حيث أعطى فرصة للمتعاطي وأسرته حتى الدرجة الثانية التقدم بطلب التعافي للجنة الموجودة في كل المحافظات.

وتابع الدكتور أحمد القرماني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن طلب التعافي والعلاجي يعفيه من المسئولية الجنائية.

وأكد أستاذ القانون، أحمد القرماني، أن معلومات المتعاطي حماها المشرع وإفشاء معلومات وتفاصيل وبيانات كل من تقدم طواعية للعلاج يعرض نفسه للمسائلة.

وأردف أن هناك فرق شاسع بين المخدرات التقليدية وغيرها، لافتا إلى توجه المجتمع للجرائم العنيفة بسبب المخدرات التخليقية التي جعلت سلوك المجرم أكثر عنفوانًا ورأينا الأب يقتل أبنائه.

واختتم أستاذ القانون، أحمد القرماني، أن من يتعاطي المخدرات والمسكرات بإرادته واختياره يسأل عن قصد احتمال أي جريمة يرتكبها، موضحًا أن تحليل المخدرات في الكمائن بالشوارع إجراء غير قانوني يتنافى مع المبادئ الدستورية.