سيبوه يمشي.. مجدي عبد الغني ينتقد موقف الأهلي من إمام عاشور

فتح مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، النار على طريقة تعامل إدارة النادي الأهلي مع أزمة إمام عاشور، مطالبًا بحسم موقف اللاعب بدلًا من استمرار حالة الجدل حول مستقبله خلال الفترة الحالية.

وقال عبد الغني، خلال تصريحاته عبر برنامج «ملعب البلدوزر»: «ليه دلوقتي مش عايزين يحلوا مشكلة إمام عاشور؟ اللاعب مصمم يمشي؟ ما تسيبوه يمشي! مش هتخسروا حاجة، لو بعتوه بـ4 مليون دولار بيعوا، سيبك من الـ8 والـ6.. المبالغ دي بتعطل الأمور».

وأضاف: «عايز إمام عاشور؟ اقعد معاه واتفاوض وتوصل لحل، دي كرة القدم وإحنا في عصر احتراف، مفيش حاجة اسمها دي مبادئ النادي بالشكل ده».

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن النادي سبق وتعاقد مع لاعبين كانت لهم مواقف سابقة ضد القلعة الحمراء، قائلًا: «أنت جبت إمام عاشور وهو كان بيهتف ضد الأهلي ومتجاوز، وجبت أحمد عيد بنفس الكلام، وجبت لاعب رفض يجدد معاك ورجعت جبته تاني».

وتابع: «لما وسام أبو علي قرر يمشي والأهلي محتاج مهاجم، نفذتم رغبته وسبتوه يمشي.. اشمعنى واقفين لإمام؟».

وحدد مجدي عبد الغني حلين فقط لإنهاء أزمة إمام عاشور، موضحًا: «الحل الأول إنك تقعد مع اللاعب وتتفاوض معاه وتقرب وجهات النظر وتديله اللي عايزه عشان يقعد مرتاح، والحل الثاني إنك تسيبه يسافر وتكسب من وراه فلوس وتنهي الموضوع».

واختتم تصريحاته منتقدًا استمرار الحديث عن القيمة المالية المطلوبة للاستغناء عن اللاعب، قائلًا: «كل يوم مانشيتات: وائل جمعة يحذر، و8 مليون دولار وأقل من كده لا.. إيه ده؟ هو في إدارة وكورة بالشكل ده؟».

وتأتي تصريحات عبد الغني في ظل استمرار الجدل حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي، وسط تقارير وتكهنات بشأن إمكانية رحيله خلال الفترة المقبلة.