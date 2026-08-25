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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

صادرات نيجيريا من المنتجات البترولية تتضاعف 7 مرات بدعم من مصفاة دانجوتي

المنتجات النفطية
المنتجات النفطية
أ ش أ

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات نيجيريا من المنتجات النفطية المنقولة بحرا ارتفعت سبعة أضعاف منذ عام 2023، مدفوعة بزيادة إنتاج مصفاة دانجوتي، ما أسهم في تعزيز تجارة الوقود الإقليمية وزيادة الإمدادات إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية في تطور يعزز حضور نيجيريا في سوق الوقود الإقليمية ويقلص اعتمادها على الواردات.

وأوضحت البيانات ارتفاع متوسط صادرات نيجيريا من المنتجات النفطية المنقولة بحرا إلى 561 ألف برميل يوميا خلال الربع الثاني من 2026، مقارنة بـ79 ألف برميل يوميا في 2023.

ومن بين تلك الشحنات تم تصدير 350 ألف برميل يوميا خلال تلك الفترة، مقارنة بمتوسط ​​سنوي قدره 46 ألف برميل يوميا في عام 2023.

وأرجعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الزيادة الكبيرة في صادرات المنتجات النفطية إلى ارتفاع إنتاج مصافي التكرير المحلية، وفي مقدمتها مصفاة دانجوتي، التي بدأت عملياتها في عام 2024 وتعد أكبر مصفاة لتكرير النفط في نيجيريا.

وأشارت إلى أن زيادة إنتاج المصافي المحلية أسهمت في توفير المزيد من المنتجات النفطية داخل السوق النيجيرية، الأمر الذي أدى إلى تراجع الواردات وارتفاع الكميات المتاحة للتصدير.

وارتفعت شحنات المنتجات النفطية داخل نيجيريا إلى نحو 211 ألف برميل يوميا في الربع الثاني من 2026، مقابل 81 ألف برميل يوميا خلال عام 2025 و33 ألف برميل يوميا في عام 2023.

وفي المقابل، تراجعت واردات نيجيريا من المنتجات النفطية المنقولة بحرا إلى أقل من 130 ألف برميل يوميا خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 400 ألف برميل يوميا في عام 2023.

وعلى صعيد الصادرات، ارتفعت شحنات المنتجات النفطية النيجيرية إلى أوروبا إلى متوسط 130 ألف برميل يوميا خلال الربع الثاني من 2026، مقابل 40 ألف برميل يوميا في 2025 و15 ألف برميل يوميا في 2023.

كما ارتفعت صادرات المنتجات النفطية إلى دول أفريقية أخرى إلى نحو 120 ألف برميل يوميا خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 89 ألف برميل يوميا في عام 2025.

وتبلغ الطاقة التكريرية الحالية لمصفاة دانجوتي نحو 700 ألف برميل يوميا، بعد استكمال أعمال الصيانة والتوسعة في فبراير الماضي، مقارنة بنحو 650 ألف برميل يوميا قبل ذلك.

وتخطط مجموعة دانجوتي لزيادة الطاقة التكريرية للمصفاة من خلال إضافة وحدة ثانية لتقطير النفط الخام بطاقة تبلغ 750 ألف برميل يوميا بحلول عام 2028، في خطوة من شأنها تعزيز قدرة نيجيريا على تلبية الطلب المحلي وزيادة صادراتها من المنتجات النفطية.

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية صادرات نيجيريا المنتجات النفطية

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