مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعا

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أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم /الثلاثاء/، مرتفعا 44.45 نقطة، أي ما يعادل 0.46 في المئة، ليبلغ مستوى 9785.09 نقطة.

وجري خلال الجلسة - وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) - تداول 115 مليونا و352 ألفا و801 سهم، بقيمة 276 مليونا و189 ألفا و339.691 ريال، عبر تنفيذ 18808 صفقات في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، فيما انخفضت أسهم 27 شركة أخرى، بينما حافظت ثلاث شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغ رأس مال السوق في نهاية جلسة التداول 588 مليارا و205 ملايين و232 ألفا و715.102 ريال، مقابل 587 مليارا و243 مليونا و118 ألفا و389.228 ريال في الجلسة السابقة.