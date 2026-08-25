القوات الروسية تستهدف ناقلة نفط وسفينة شحن أسلحة تابعتين لأوكرانيا

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، باستهداف القوات التابعة لها بمسيرات "غيران"، ناقلة نفط في ميناء "يوجني" بمقاطعة أوديسا، وسفينة شحن في ميناء أوديسا، بهدف الحد من قدرات نقل الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، أسفرت عن اندلاع حريق في السفينتين الأوكرانيتين.

وذكرت وزارة الدفاع - في بيان نشرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" اليوم الثلاثاء - أن القوات التابعة لها، استهدفت سفينة شحن أفرغت شحنة مخصصة لقوات نظام كييف في ميناء "يوجني"، ومنشآت البنى التحتية للميناء تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.

ومنذ منتصف يوليو الماضي، دأب الجيش الروسي على استهداف السفن الأوكرانية ومرافق التخزين في المواني، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل يومي، وأوضح السفير المتجول في وزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، أن نظام كييف يستخدم الطريق البحري كقناة لإيصال الأسلحة على مدار الساعة، مشيرا إلى أنه، خلال السنوات الثلاث الماضية، مرّت نحو 8 آلاف سفينة تحمل شحنات عسكرية عبر مواني أوديسا، وهو ما يفسّر استهداف هذه المواقع.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، مرارًا، أنها تستهدف البنى التحتية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، للحدّ من القدرات العسكرية والاقتصادية لقوات نظام كييف، ولتحقيق ذلك، تستخدم القوات الروسية طائرات مسيّرة هجومية وأسلحة دقيقة بعيدة المدى قادرة على تدمير أي هدف في كييف، وفي جميع أنحاء أوكرانيا.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها الدول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.