الرئاسة الكازاخستانية تعلن إقالة الحكومة

أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة الكازاخستانية توقيع الرئيس توكايف على مرسوما بإقالة الحكومة الكازاخستانية تمهيدا لاعتماد حكومة جديدة.

وفي سياق أخر ؛ أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف.

وبحث الرئيسان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا وكازاخستان والقضايا الإقليمية.

وهنأ أردوغان نظيره توكاييف بالانتخابات البرلمانية التي أُجريت في كازاخستان في 23 أغسطس، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة المرتفعة في الانتخابات تُعد مؤشراً على دعم الرأي العام للإصلاحات الجارية.

وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل خلال المرحلة المقبلة بذل جهودها لتطوير العلاقات الثنائية مع كازاخستان.