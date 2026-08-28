الجيش النيبالي ينشر مروحيتين للبحث عن مفقودين داخل نفق في مشروع للطاقة الكهرومائية ضربته الفيضانات المدمرة

أعلن الجيش النيبالي، نشر طائرتين مروحيتين للبحث عن عدد من المفقودين داخل نفق في مشروع للطاقة الكهرومائية غمرته الفيضانات المدمرة التي اجتاحت البلاد بشكل مفاجئ قبل يومين.

وأوضح الجيش النيبالي - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /الجمعة/ - أن عدد المفقودين في موقع نفق مشروع "تريشولي-1" للطاقة الكهرومائية لم يتضح بعد، إلا أن كل مروحية قادرة على حمل ما يصل إلى 25 شخصا على متنها.

وأشار الجيش إلى أنه تم إنقاذ عدة أشخاص آخرين من الموقع أمس، كان من بينهم عمال وسكان يعيشون في المناطق المحيطة بالنفق.

كانت الشرطة النيبالة قد أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي ضربت البلاد قبل أكثر من 48 ساعة إلى 469 قتيلا على الأقل، و1545 مصابا.