وفاة ملك النرويج هارلد الخامس عن عمر 89 عاما

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أعلن القصر الملكي النرويجي اليوم /الجمعة/ وفاة الملك هارلد الخامس عن عمر ناهز 89 عاما، وذلك عقب نقله إلى المستشفى الأسبوع الماضي لتلقي العلاج من عدوى في الدم.

وأفاد القصر - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأن الملك توفي في حوالي الساعة 06:35 صباح اليوم بالتوقيت المحلي للنرويج في المستشفى الوطني بالعاصمة "أوسلو".

وأشارت الشبكة إلى أن أفراد العائلة المالكة قاموا بزيارة الملك خلال الـ 24 ساعة التي سبقت وفاته، كما قامت حشود من المواطنين بوضع الزهور عند القصر.

يشار إلى أن هارالد الخامس قد تولى العرش في النرويج منذ 17 يناير عام 1991، ويعد من أكبر ملوك أوروبا سنا.