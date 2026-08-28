ارتفاع حصيلة القتلى جراء فيضانات نيبال إلى 475 شخصا

أعلنت الشرطة النيبالية ، اليوم الجمعة ، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت الحدود بين نيبال ومنطقة التبت الصينية، إلى 475 قتيلا.

وأفادت الشرطة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية، فضلا عن الجهود الرامية إلى إزالة العوائق من الطرق في المناطق المتضررة.

وتعد منطقة الهيمالايا، التي تمتد عبر نيبال والهند والصين وبوتان، من أكثر المناطق عرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة فيها بوتيرة أسرع من مناطق أخرى حول العالم نتيجة أزمة المناخ.