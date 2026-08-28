نيبال: فقدان 9 مواطنين سنغافوريين جراء الفيضانات المفاجئة

أعلن مجلس السياحة في نيبال اليوم الجمعة فقدان تسعة مواطنين سنغافوريين عقب الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت مؤخرا الحدود بين نيبال ومنطقة التبت الصينية.

وأضاف المجلس - حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن المواطنين السنغافوريين فقدوا في مقاطعة "راسوا" الواقعة شمالي نيبال، وهي أولى المقاطعات التي اجتاحتها الفيضانات.

وكانت وزارة الخارجية السنغافورية قد أصدرت تحذيرا من السفر إلى نيبال، ونصحت رعاياها هناك بتوخي أقصى درجات الحذر واليقظة ومتابعة الأخبار المحلية، بالإضافة إلى اتباع تعليمات السلطات المحلية.. كما أكدت أنه يجب على المواطنين السنغافوريين تجنب المناطق المتضررة من الفيضانات والابتعاد عن ضفاف الأنهار والجسور والمناطق المنخفضة.

وتسببت الفيضانات، التي اجتاحت بشكل مفاجئ مناطق حدودية بين نيبال والتبت في الصين، في مصرع 475 شخصا وإصابة 1545 آخرين، بينما لا يزال مئات آخرون في عداد المفقودين.

وتعد منطقة الهيمالايا، التي تمتد عبر نيبال والهند والصين وبوتان، من أكثر المناطق عرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة فيها بوتيرة أسرع من مناطق أخرى حول العالم نتيجة أزمة المناخ.