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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كورال جامعة قناة السويس يستعد للمشاركة بمهرجان طرب و شباب الجامعات

الفاعليات
الفاعليات
الإسماعيلية انجي هيبة

يواصل منتخب جامعة قناة السويس للكورال تدريباته وبروفاته المكثفة استعدادًا للمشاركة في عدد من الفعاليات والمسابقات الطلابية على مستوى الجامعات المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار حرص الجامعة على إبراز مواهب طلابها الفنية، ودعمهم لتحقيق التميز والمنافسة على المستوى الجامعي.

وتأتي هذه الاستعدادات تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتور أحمد كمال، منسق عام الأنشطة الطلابية،  والدكتورة هانم توفيق، مستشار لجنة النشاط الفني وعبدالله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وبتنفيذ ومتابعة إدارة النشاط الفني بقيادة عيشة زين، وبقيادة فنية للمايسترو إسلام الصياد، ينتظم أعضاء المنتخب في سلسلة من البروفات الفنية المتخصصة، التي تركز على صقل الأداء الصوتي الجماعي، وضبط الإيقاع والتناغم الحركي، وتقديم تابلوهات غنائية من أعمال الطرب الأصيل بروح شبابية معاصرة، تعكس هوية جامعة قناة السويس وتبرز ما يمتلكه طلابها من مواهب وقدرات فنية متميزة.

ويشارك المنتخب خلال الفترة المقبلة في «مهرجان طرب لطلاب الجامعات المصرية»، المقرر إقامته بجامعة السويس خلال الفترة من 26 إلى 30 أغسطس 2026، حيث يستعد لتقديم مجموعة مختارة من روائع الطرب التي تعبر عن التراث الفني المصري، في إطار مشاركة الجامعة في الفعاليات الفنية التي تجمع طلاب الجامعات المصرية وتتيح لهم فرصة التنافس وتبادل الخبرات الفنية.

كما يمثل منتخب جامعة قناة السويس للكورال الجامعة في فعاليات «أسبوع شباب الجامعات المصرية الرابع عشر»، والمقام بجامعة المنيا خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر 2026، ضمن المنافسات الفنية التي تجمع طلاب الجامعات المصرية في أجواء من الإبداع والتنافس الشريف وتبادل الخبرات، بما يعزز الحضور الطلابي والفني للجامعة في مختلف المحافل الجامعية.

وتحرص الإدارة العامة لرعاية الشباب على توفير كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي لمنتخب الكورال، إيمانًا بدور الفنون في صقل شخصية الطالب الجامعي، وترسيخ قيم الانتماء والهوية الثقافية، وتمكين الطلاب من تمثيل جامعة قناة السويس بصورة مشرفة في المحافل والفعاليات الطلابية للجامعات المصرية.

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