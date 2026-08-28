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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تعلق عمليات الإنقاذ قرب حدودها خشية وقوع انهيار أرضي جديد وفيضانات

الصين تعلق عمليات الإنقاذ قرب حدودها خشية وقوع انهيار أرضي جديد وفيضانات
الصين تعلق عمليات الإنقاذ قرب حدودها خشية وقوع انهيار أرضي جديد وفيضانات
أ ش أ

علقت الصين عمليات الإنقاذ بالقرب من منفذ جيرونج البري على الحدود مع نيبال، وذلك خشية وقوع انهيار أرضي أو فيضانات كارثية أخرى في المنطقة.

وارتفع خلال الـ48 ساعة الماضية، منسوب المياه بشكل ملحوظ في بحيرة تشكلت جراء الفيضانات التي ضربت المنطقة، مما يهدد بموجة مميتة جديدة من الانهيارات الطينية والمياه الجارفة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن البحيرة المُتشكلة حديثا بدأت تفيض بلا توقف، مما يشكل خطراً هائلا يمنع فرق الإنقاذ من التقدم نحو المنفذ البري المتضرر بشدة.

وتشكلت البحيرة في أعلى النهر من ميناء "جيرونج" في منطقة التبت الصينية بعد أن كون الركام سدا وأغلق مجرى النهر في موقع الفيضان السابق.

وحذرت السلطات الصينية من أنه متوقع تدفق ثلاثة ملايين متر مكعب من المياه إلى البحيرة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، مع توقع بلوغ ذروة التدفق في الأول من سبتمبر.

وكانت السلطات النيبالية قد أفادت بارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت بشكل مفاجئ المناطق الحدودية بين نيبال و"التبت" في الصين إلى 475 قتيلا، فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين.

عمليات الإنقاذ منفذ جيرونج البري على الحدود مع نيبال وقوع انهيار أرضي فيضانات كارثية

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