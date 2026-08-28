عوائد سندات الخزانة الأمريكية تستقر مع ترقب كلمة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي

استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى حد كبير في بداية تعاملات اليوم الجمعة، بينما يترقب المستثمرون حول العالم الكلمة الرئيسية المرتقبة لرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش في ندوة جاكسون هول.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بأقل من نقطة أساس واحدة إلى 4.676%، كما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عامًا بأقل من نقطة أساس واحدة إلى 5.199%، بينما استقر عائد السندات لأجل عامين عند 4.229%.

وتعادل نقطة الأساس الواحدة 0.01%، وتتحرك عوائد السندات وأسعارها في اتجاهين عكسيين.

وستحظى تصريحات وارش بمتابعة وثيقة لرصد أي مؤشرات على آرائه بشأن كيفية استجابة السياسة النقدية لاستمرار التضخم فوق المستهدف، أو تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.

وتولى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي منصبه في مايو الماضي لفترة مدتها أربع سنوات، لكنه لم يقدم حتى الآن سوى القليل من التصريحات بشأن حالة الاقتصاد أو آفاق السياسة النقدية.

ويرى بعض مراقبي الأسواق أنه سيواصل تجنب تقديم تفاصيل بشأن المسار الذي يتوقعه لأسعار الفائدة مستقبلًا، وسيركز بدلًا من ذلك على التوجهات العامة.