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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الفساد يضرب الجيش الصيني.. إقالة نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية من منصبه

الجيش الصيني
الجيش الصيني
محمود نوفل

أفادت وكالة أنباء “شينخوا” بإقالة نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية تشانغ يوشيا من منصبه للاشتباه في مخالفات جسيمة.

وفي وقت لاحق ؛ طلب الجيش الصيني الإبلاغ عن أي مخالفات محتملة في "قوة الصواريخ"، في خطوة توسع نطاق التدقيق في أحد أبرز فروع القوات المسلحة، التي طالتها حملة الرئيس الصيني شي جين بينج لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، ضمن حملة محاربة الفساد.

ونشر الجيش الصيني، الاثنين، إشعارا على موقع المشتريات التابع له، دعا فيه إلى تقديم معلومات عن تجاوزات محتملة تتعلق بالسلع والخدمات ومشروعات البناء والإمدادات الغذائية والطبية.

كما خصص خطاً ساخناً لتلقي البلاغات من الموردين وممثلي الجهات المتقدمة للمناقصات والعسكريين وغيرهم من الأطراف ذات الصلة، حسبما أوردت "بلومبرج".

وكانت إدارة تطوير المعدات التابعة للجيش الصيني في عام 2023 أجرت تحقيقا بشأن مخالفات محتملة في مشتريات عسكرية تعود إلى عام 2017، وأسفر عن حملة تطهير واسعة أطاحت بعدد من كبار الضباط ومسؤولي شركات الدفاع.

وكانت "قوة الصواريخ"، المسؤولة عن الترسانة الصينية من الصواريخ التقليدية والأسلحة النووية، من أكثر فروع الجيش تضرراً من الحملة السابقة، التي امتدت إلى أعلى مستويات القيادة العسكرية وشملت التحقيق مع تشانج يوشيا وهي ويدونج، اللذين شغلا منصبي نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، أعلى هيئة عسكرية في البلاد.

وأثارت التغييرات الواسعة تساؤلات بشأن الجاهزية العملياتية للجيش الصيني، الذي يعد أكبر جيش عامل في العالم من حيث عدد الأفراد

الصين الجيش الصيني اللجنة العسكرية المركزية الرئيس الصيني شي جين بينج حملة محاربة الفساد في الصين

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