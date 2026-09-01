نائب: قمة القاهرة وبكين انطلاقة استراتيجية لتوطين التكنولوجيا

​أكد النائب وليد التمامي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن استقبال الرئيس الصيني شي جين بينج في القاهرة يعكس عمق الشراكة التاريخية بين البلدين، ويوجه رسالة مباشرة للعالم بأكمله حول مدى استقرار الاقتصاد المصري وزيادة ثقة القوى العظمى فيه.



​وأوضح «التمامي» أن التوقيت الحالي للزيارة يفتح بابًا لتطوير المسار التنموي، والتحول من التعاون التقليدي إلى الاستثمار المباشر في القطاعات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، البنية التحتية للاتصالات، والخدمات الرقمية المستدامة.

الاستفادة من الخبرات الصينية لنقل المعرفة



​وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مصر تملك كافة المقومات الجغرافية والبشرية لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتكنولوجيا؛ ما يستوجب الاستفادة من الخبرات الصينية لنقل المعرفة، وتدريب الكوادر الشبابية، وتوطين الصناعات المتقدمة محليًا بدلاً من الاكتفاء بالاستيراد.



​وشدد نائب «مستقبل وطن» على أهمية ترجمة هذه التفاهمات السياسية إلى مشروعات عمل واقعية تُحدث أثرًا مباشرًا على الناتج المحلي وتوفر المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أن تنويع التحالفات الدولية يمثل محورًا أساسيًا في السياسة المصرية لخدمة مصالح الوطن واستقراره.