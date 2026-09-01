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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حالة طرد.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين طلائع الجيش وزد في الدوري المصري

طلائع الجيش
طلائع الجيش
حسن العمدة

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين طلائع الجيش وزد بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد جهاز الرياضة العسكري في الجولة الثالثة ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لصالح طلائع الجيش عن طريق محمد فتح الله لكنها مرت بجوار المرمى في الدقيقة 4.

محاولة جديدة لصالح طلائع الجيش ليسدد كريم طارق كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى زد بنجاح في الدقيقة 24.

وتلقى أحمد وحيد لاعب طلائع الجيش بطاقة صفراء ثانية ومن ثم بطاقة حمراء في الدقيقة 45+1.

وجاء تشكيل طلائع الجيش أمام زد كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: أحمد زولا، محمد فتح الله، خالد سطوحي، عمرو طارق.

خط الوسط: يحيى مصطفى، أحمد وحيد، إسلام محارب، محمد عاطف، كريم طارق.

خط الهجوم: فارس حاتم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد مجدي، حامد الجابري، خالد أبو زيادة، الخواجة، محمد هاني، أحمد طارق، تومي أونسو، زغلول الدسوقي، وإسماعيل أجورو.


وجاء تشكيل زد أمام طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد حسين، محمد ربيعة، طارق علاء.

خط الوسط: محمد إبراهيم، أحمد الصغيري، محمود أوكا، عبد الرحمن رضا.

خط الهجوم: عبد الرحمن البانوبي، مصطفى سعد ميسي، مروان حجيج. 

طلائع الجيش وزد طلائع الجيش زد الدوري المصري الدوري المصري الممتاز

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