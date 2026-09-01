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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد السقا يبدأ تصوير فيلمه الجديد هيروشيما بمشاركة مي عمر وباسم سمرة

أحمد السقا
أحمد السقا
محمد نبيل

بدأ الفنان أحمد السقا تصوير أولى مشاهد فيلمه السينمائي الجديد «هيروشيما»، داخل أحد مواقع التصوير بمدينة 6 أكتوبر، حيث انطلقت عملية تصوير العمل بحضور عدد من أبطاله المشاركين في المشاهد الأولى.

ويأتي بدء تصوير «هيروشيما» بعد فترة من التحضيرات والتجهيزات الخاصة بالفيلم، حيث يشارك في تصوير أولى المشاهد بجوار أحمد السقا كل من، مي عمر، باسم سمرة، بيومي فؤاد، على أن تتواصل عمليات التصوير خلال الفترة المقبلة في عدد من مواقع التصوير المختلفة، تمهيداً لعرضه بالسينمات.

أبطال فيلم هيروشيما
فيلم هيروشيما من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج آلاء لاشين بمشاركة أيمن بهجت قمر، والعمل من بطولة أحمد السقا، مي عمر، باسم سمرة، شيرين رضا، حنان مطاوع، بيومي فؤاد، محمد ثروت، عماد صفوت، محمد لطفى، والوجه الجديد هيثم زيدان وعدد كبير من الفنانين للمشاركة في بطولة الفيلم الذى تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة.

وحقق أحمد السقاً نجاحاً مؤخراً، من خلال فيلم خلي بالك من نفسك الذي جمعه بالنجمة ياسمين عبد العزيز في بطولة مشتركة، وشاركهما كل من، لبلبة، محمد رضوان وميشيل ميلاد، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم عمرو سعد، ماجد المصري، إياد نصار، محمد ثروت، بيومي فؤاد، أحمد الرافعي، مصطفى أبو سريع وعماد رشاد، والفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.

الفنان أحمد السقا صور الفنان أحمد السقا أحمد السقا

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