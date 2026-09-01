نبيه بري: المرحلة الراهنة تستدعي تضافر الجهود لصد الاعتداءات الإسرائيلية

أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري أنه «لن يكون على قطيعة مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون»، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تستدعي تضافر جميع الجهود لمواجهة الاعتداءات والتحديات الإسرائيلية.

وأشار بري، في تصريح لصحيفة «النهار» اللبنانية، إلى أهمية توحيد المواقف والجهود في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مؤكدًا أن الظروف الحالية تتطلب التعاون لمواجهة الاستحقاقات والتحديات التي يمر بها البلد.

وكان بري قد جدد ، في كلمة ألقاها خلال إحياء الذكرى الـ48 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، انتقاده لمسار المفاوضات مع إسرائيل، قائلًا: «سبع جولات من المفاوضات مع إسرائيل من واشنطن إلى روما، وأبناء الجنوب يتعرضون لأعمال القتل والتنكيل وتدمير منازلهم وممتلكاتهم».