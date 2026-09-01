بيسنت: واشنطن تستخدم العقوبات لخنق إيران اقتصاديًا وإجبارها على إبرام اتفاق

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن تعتزم فرض عقوبات جديدة على بنوك إيرانية، مؤكدًا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستخدم الضغوط الاقتصادية بهدف «خنق إيران اقتصاديًا وإرغامها على العودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام اتفاق».

وقال بيسنت، في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في مدينة أشفيل بولاية كارولاينا الشمالية، إن الولايات المتحدة قد تعلن هذا الأسبوع فرض عقوبات على بنك إيراني، يليه بنك آخر في الأسبوع المقبل.

وأضاف أن العقوبات قد تمتد إلى شركات تعمل في مجال تأجير الطائرات، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأمريكية يمكن أن تستهدف «أي جهة تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني».

وأوضح بيسنت أن هدف سياسة العقوبات هو زيادة الضغوط على طهران ودفعها إلى استئناف المفاوضات، قائلًا إن إدارة ترامب تسعى إلى جعل إيران «ترغب في إبرام اتفاق».

وأضاف: «كما قال الرئيس ترامب، فإن سبب عدم نجاح مذكرة التفاهم مع إيران هو أنهم لم يكونوا مستعدين لإبرام اتفاق. ومهمتي هي أن أجعلهم يرغبون في إبرام اتفاق، وسيرغبون في ذلك».

وأكد وزير الخزانة الأمريكي أن واشنطن ستواصل العمل على «خنق إيران اقتصاديًا»، في إطار استراتيجية تهدف إلى تضييق الخناق على مصادر الإيرادات الإيرانية.

وكان بيسنت قد أعلن في 24 أغسطس الماضي أن الولايات المتحدة تعتزم تشديد نظام العقوبات الأحادية المفروضة على إيران بصورة كبيرة، بهدف السعي إلى قطع مصادر الإيرادات عن طهران، ملوحًا بفرض عقوبات ثانوية على الدول التي ترفض الالتزام بالإجراءات الأمريكية الجديدة.

كما هدد بحرمان تلك الدول من الوصول إلى الدولار، لكنه أوضح، ردًا على سؤال بشأن عدم اتخاذ واشنطن إجراءات فورية ضد شركاء إيران التجاريين، أنه يأمل في تجنب مواجهة واسعة، قائلًا إنه لا يريد «تفجير النظام المالي العالمي».

طهران ترفض الضغوط الأمريكية

في المقابل، رفض رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف استراتيجية الضغط الاقتصادي الأمريكية، محذرًا من أن سياسة «الخنق الاقتصادي» ستنعكس سلبًا على الولايات المتحدة.

كما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لا تخشى التهديدات الأمريكية أو العقوبات الاقتصادية، معتبرًا أن التحركات الأمريكية فشلت حتى الآن في تحقيق أهدافها.

وقال عراقجي إن إيران تتعامل مع «حرب اقتصادية أمريكية» تعتمد على سيناريوهات قديمة ومتكررة، في إشارة إلى العقوبات والضغوط التي تفرضها واشنطن على طهران.