افتتاحية في إفريقيا ومباراتان في الدوري.. مباريات الزمالك خلال شهر سبتمبر

يبدأ فريق الزمالك مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي في الدور التمهيدي الأول للبطولة.

ويتوقف الدوري المصري عقب الجولة الخامسة بفتره التوقف الدولي ويخوض الزمالك خلال شهر سبتمبر 4 مباريات ما بين الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

ويقدم موقع صدى البلد مباريات الزمالك خلال شهر سبتمبر :

-إيه إس بورت × الزمالك بدوري أبطال إفريقيا يوم 4 سبتمبر في تمام الساعع 8 مساء على استاد القاهرة

-الزمالك × أبو قير للأسمدة في الجولة الرابعة من الدوري المصري يوم8 سبتمبر –في تمام الساعه 8 مساء على استاد القاهرة

-الزمالك × إيه إس بورت في دوري أبطال إفريقيا يوم 12 سبتمبر

-الزمالك x غزل المحله في الدوري المصري يوم 16 سبتمبر