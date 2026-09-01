الاحتلال الإسرائيلي ينفذ تفجيرات وقصفا مدفعيا ويستهدف شقة في النبطية

شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان، مساء اليوم الثلاثاء، تصعيدًا إسرائيليًا إذ نفذ الاحتلال الاسرائيلى تفجيرًا كبيرًا في بلدة كفرتبنيت، فيما استهدفت مسيّرة إسرائيلية بصاروخ موجّه شقة سكنية في بلدة النبطية الفوقا.

وفي قضاء بنت جبيل، تعرضت بلدة صربين لقصف مدفعي إسرائيلي من عيار 155 ملم، بالتزامن مع تنفيذ الاحتلال تفجيرًا كبيرًا في بلدة يحمر الشقيف، وآخر مماثل في بلدة الطيبة.

وفي منطقة مرجعيون، نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلى تفجيرين في بلدة حولا وعند أطراف بلدة الطيبة، فيما حلّقت مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض جدًا فوق المنازل والمحال التجارية في بلدتي القليعة وجديدة مرجعيون، وسط أجواء من التوتر والقلق بين الأهالي. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدة حولا.