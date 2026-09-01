مفاجأة في الأهلي ..مصطفى شوبير يحسم مصيره مع النادي بتفاصيل مالية ضخمة

كشف الإعلامي أمير هشام، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكتب أمير هشام: «عاجل.. بعد جلسة عقدت منذ دقائق بين الدكتور عصام سراج الدين ومصطفى شوبير حارس الأهلي، مصطفى شوبير يوقع في هذه اللحظات تعاقده مع الأهلي حتى 2029».

وأضاف الإعلامي أن العقد الجديد لمصطفى شوبير لا يتضمن أي شروط جزائية، بعدما تنازل اللاعب عن وضع هذا البند ضمن تعاقده مع النادي الأهلي.

وأشار أمير هشام إلى أن القيمة المالية لعقد مصطفى شوبير تبلغ 25 مليون جنيه في الموسم الواحد، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه بونص.

ويأتي تجديد عقد شوبير في إطار حرص النادي الأهلي على الحفاظ على حارس مرماه، وتأمين استمراره مع الفريق خلال السنوات المقبلة.