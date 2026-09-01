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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لبنى عبد العزيز تستعد لبطولة "كلام هوانم" بتحدي كوميدي جديد

لبنى عبدالعزيز
لبنى عبدالعزيز
قاسم

أعلنت الفنانة السعودية لبنى عبدالعزيز عن بطولتها للمسلسل الجديد «كلام هوانم»، الذي يجري حاليًا التحضير والتجهيز لانطلاق تصويره، من تأليف نجود أحمد ومريم عبدالرحمن.
 

وتشارك لبنى في بطولة «كلام هوانم» إلى جانب كل من فاطمة الشريف، أصايل محمد، فوزية عبدالله وروان الطويرقي. ويعتمد المسلسل على بطولة نسائية جماعية تجمع خمس شخصيات مختلفة، تتقاطع حكاياتهن وتجاربهن في الحياة والحب والزواج والعمل.
 

وتقود لبنى أحداث المسلسل بشخصية «دلال»، وهي صحفية تتمتع بشخصية عفوية ومستقلة، وتعيش العديد من الصراعات المهنية والعاطفية، لتشكّل حكايتها محورًا أساسيًا في الأحداث التي تُقدَّم ضمن قالب اجتماعي كوميدي، يناقش قضايا المرأة وعلاقاتها وتحدياتها اليومية بصورة معاصرة وقريبة من الجمهور.

ومن المقرر تصوير أحداث المسلسل في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، على أن يُعلن خلال الفترة المقبلة عن موعد انطلاق التصوير وبقية تفاصيل العمل.
 

ويتولى إنتاج المسلسل الفنان والمنتج الكويتي باسم عبدالأمير، الذي يخوض من خلال «كلام هوانم» تجربته الأولى في مجال الإنتاج الدرامي السعودي، في خطوة جديدة ضمن مسيرته الفنية والإنتاجية.

فيما يتولى القيادة الإخراجية للعمل المخرج حسين الحليبي ، الذي يلتقي مع لبنى عبدالعزيز للمرة الثانية، بعد تعاونهما في مسلسل «العائد»، المتوقع عرضه قريبًا على شاشة MBC.

والجدير بالذكر أن لبنى عبدالعزيز كانت قد أعلنت سابقًا عن مسلسلها الجديد «الساحرة»، الذي تستعد من خلاله لخوض السباق الدرامي الرمضاني المقبل، لتواصل حضورها عبر مجموعة من الأعمال والشخصيات المتنوعة

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