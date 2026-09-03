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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا تؤكد انفتاحها على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الأشقاء

وزير الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية
وزير الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية
الديب أبوعلي

أكد وزير الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية، خلال كلمته أمام الدورة الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي، وتطوير آليات العمل المشترك بما يخدم مصالح الدول والشعوب العربية.

ووجه الوزير في مستهل كلمته الشكر إلى الجمهورية الجزائرية على جهودها خلال ترؤس الدورة السابقة، كما هنأ المملكة العربية السعودية بمناسبة توليها رئاسة أعمال الدورة الحالية، مؤكدا أهمية دور المجلس في دعم مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي.

وقال إن سورية تمر بمرحلة جديدة عنوانها التعافي والنهوض وإعادة بناء الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن التعاون العربي يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية وتعزيز الاستثمارات وتنشيط التجارة البينية ودعم القطاعات الإنتاجية والصناعية.

سورية تمر بمرحلة جديدة

وأكد انفتاح سورية على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول العربية الشقيقة، والعمل على تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، إلى جانب المشاركة في المشروعات التنموية المشتركة، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصادات العربية ويفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص.

وأشار إلى تطلع بلاده إلى أن يسهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في طرح مبادرات عملية من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، ودعم جهود التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، ورفع مستوى التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية في الدول العربية.

وجدد وزير الاقتصاد والصناعة السوري التزام بلاده بالعمل العربي المشترك، مؤكدا استعداد سورية للمساهمة الفاعلة في كل ما يعزز مسارات التكامل والتنمية والازدهار في الوطن العربي.

وزير الاقتصاد والصناعة السوري الجمهورية العربية السورية جامعة الدول العربية الجمهورية الجزائرية المملكة العربية السعودية سورية المجلس الاقتصادي والاجتماعي

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