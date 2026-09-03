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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد يتفقّد الإستاد الرياضي ومركز شباب الخارجة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شملت الاستاد الرياضي ومركز شباب الخارجة للتنمية الشبابية؛ وذلك لاختيار المكان الأنسب لإقامة حفل الزفاف الجماعي المقرر عقده الشهر المقبل تحت رعاية السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، يرافقه الأستاذ محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية المعنية.

حيثُ تابع نائب المحافظ التجهيزات الجارية لإقامة الحفل المستهدف إقامته لـ 100 عريس وعروس بالتنسيق مع الجمعية الشرعية، مُوجهًا بمراجعة كافّة إجراءات الأمن والسلامة وتأمين دخول وخروج الحضور، ومراجعة أعمال الإنارة والكهرباء، وتمهيد الطرق المؤدية للحدث واستكمال أعمال التشجير، مع مراعاة حُسن التنسيق والتعاون بين كافّة الجهات المعنية لتنظيم الحدث بالشكل اللائق.

كما شملت الجولة تفقد مقر مركز التخاطب التابع لمؤسسة زايد الخيرية بمركز التنمية الشبابية بالخارجة، حيثُ اطلع كجك على طبيعة العمل داخل المركز الذي يقدم خدماته حاليًا لـ١٥٠ طفل، واستمع لشرحٍ وافٍ حول مهارات التكامل الحسي والحركي والتخاطب التي يتم تقديمها، كما شهد أداء فقرة فنية للأطفال من رواد المركز، مُشيدًا بجودة أداء الأطفال وتنوع الخدمات التي يقدمها المركز.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد تعليم المحافظة

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