الصين وروسيا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

أكد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني دينغ شيويه شيانغ، استعداد بلاده للعمل مع روسيا على تنفيذ التوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسا الدولتين، وتعميق تكامل مصالح البلدين عبر إجراءات عملية، وتعزيز التعاون في قطاعات حيوية كالاستثمار والطاقة، وترسيخ دعائم تطوير العلاقات الثنائية بجودة أعلى.

جاء ذلك خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا تعزيز التعاون فى القطاعات المختلفة بين الجانبين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الخميس.

وأضاف أن المنتدى الاقتصادي الشرقي، الذي يحمل هذا العام شعار "الشرق الأقصى: تنمية من أجل منفعة الناس"، يمثل منصة مهمة لدول منطقة آسيا-الباسيفيك لبناء توافق في الآراء بشأن التعاون.

كما أشار دينغ، إلى أن تعميق التعاون بين الصين وروسيا في تنمية الشرق الأقصى يحمل إمكانات كبيرة، داعيا الجانبين إلى مواصلة الاستفادة المثلى من آليات التعاون والدعم السياساتي المتاح، وتعزيز التكامل بين إستراتيجية إنهاض شمال شرقي الصين وإستراتيجية تنمية الشرق الأقصى الروسي، بما يرفع من مستوى ونطاق التعاون ويعود بالخير على شعبي البلدين.

وأوضح بوتين، أن هذا العام يصادف الذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع معاهدة حسن الجوار والتعاون الودي بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات الروسية الصينية، بفضل الجهود المشتركة، بلغت مستوى غير مسبوق، مع تقدم إيجابي في شتى مجالات التعاون.

وأكد بوتين، استعداد روسيا لتعزيز التنسيق الإستراتيجي والتعاون مع الصين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى.