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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

23 رحلة دولية تصل مطار مرسى علم اليوم.. تدفق سياحي متواصل إلى جنوب البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

يشهد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، وصول 23 رحلة طيران دولية تقل آلاف السائحين من مختلف الجنسيات، في مؤشر جديد على استمرار الحركة السياحية النشطة التي تشهدها مدن جنوب البحر الأحمر.

وتصل الرحلات القادمة من عدد من المطارات الدولية، وسط استعدادات مكثفة داخل المطار لاستقبال الوفود السياحية وإنهاء إجراءات الوصول بسهولة وسرعة، قبل نقلهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم والمناطق المحيطة بها.

وتواصل مرسى علم تسجيل حركة وصول سياحية نشطة خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع استمرار تدفق الرحلات القادمة من الأسواق الأوروبية، وهو ما يساهم في دعم نسب الإشغال بالفنادق والمنتجعات وتعزيز النشاط السياحي بالمنطقة.

وتعمل الأجهزة المعنية والعاملون بالمطار على انتظام حركة الوصول وتقديم التسهيلات اللازمة للأفواج السياحية، بما يضمن سرعة انتقال السائحين إلى مقاصد إقامتهم عقب وصولهم إلى مرسى علم.

البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر

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