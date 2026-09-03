ضبط أكثر من 10 أطنان مياه داخل مصنع غير مرخص بكفر الزيات

نفذت فرق فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية حملات رقابية موسعة على مصانع ومخازن وأماكن تداول وبيع المياه المعبأة، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

توجيهات هيئة سلامة الغذاء

وتمكنت الحملات، التي جاءت تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحت المتابعة المستمرة للدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع، وتوجيهات الأستاذة شيماء عمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة بالهيئة، من ضبط أكثر من 10 أطنان من المياه المعبأة داخل مصنع غير مرخص بمركز كفر الزيات، وذلك خلال أعمال التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار المحافظة في دعم وتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات تؤثر على سلامة المنتجات المتداولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن وصول غذاء ومياه آمنة للمواطنين، لاسيما الأطفال.

رفع كفاءة الخدمات

ومن جانبها، أوضحت المهندسة حنان عامر، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة للهيئة لمتابعة المنشآت الغذائية وتتبع المنتجات منذ مراحل تداولها وحتى وصولها للمستهلك، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على كميات المياه المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة شؤونها.