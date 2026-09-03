قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تقرر صرف صرف إعانة اجتماعية لـ304 حالات من هؤلاء المواطنين
عطل عالمي يضرب ChatGPT.. آلاف المستخدمين يواجهون صعوبة في الوصول إلى الخدمة
صلابة الاقتصاد المصري .. رئيس الوزراء: العام المالي 2025/2026 شهد تحقيق معدل نمو 5.1%
سعر الدولار الآن.. تراجع جديد والجنيه يواصل التحسن
بالتعاون مع الصين.. مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصانع السيارات ووسائل النقل بمصر
عطل جديد يضرب Cloudflare.. اضطراب مفاجئ يربك الإنترنت حول العالم
قفزة تاريخية بقناة السويس وخطة شاملة لـ"أهلاً مدارس".. مدبولي يُعلن حصاد العام المالي: 5.1% نمواً اقتصادياً و40 مليون سائح بـ"صالة مطار القاهرة 4"
عطل مفاجئ يضرب جوجل وجيمناي.. انقطاع عالمي يصيب عمالقة الذكاء الاصطناعي
اكتشاف أول مستعمرة لبعوض زيكا في بريطانيا
أنشيلوتي يشيد بـ مورينيو ويكشف توقعاته لموسم ريال مدريد
عقب صلاة الجمعة.. تفاصيل دفن ابن شكري سرحان باستراليا بعد أزمة نقل الجثمان
رئيس الوزراء : إدخال أي بئر للغاز بالصحراء الغربية حيز الإنتاج حال اكتشافه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

"ملامح الحارة المصرية في إبداع نجيب محفوظ" في ندوة للثقافة بأسوان

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ندوة بعنوان "ملامح الحارة المصرية في فكر وإبداع أديب نوبل"، في ثقافة أسوان، في إطار برنامج احتفالات وزارة الثقافة بذكرى مرور عشرين عاما على وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ.

عقدت الندوة بقصر ثقافة العقاد، وأدارها الروائي أحمد علاء الدين، وشارك بها الأديبان طه الأسواني، وحسني الإتلاتي، والشاعر محمد الليثي، بحضور لفيف من الأدباء والمثقفين.

واستهل "علاء الدين" الندوة بالتأكيد على دور قصور الثقافة في نشر المعرفة ودعم الحركة الأدبية من خلال تقديم مثل هذه اللقاءات التثقيفية التي تفتح مساحات للحوار حول الرموز الأدبية الكبرى، وتربط الأجيال الجديدة بتاريخ الأدب العربي.

من ناحيته، تحدث الأديب حسني الإتلاتي عن تجربة نجيب محفوظ الإبداعية، ودوره في تطوير الرواية العربية وترسيخ حضورها على الساحة العالمية، متوقفا أمام أبرز محطات مشروعه الأدبي.

وأشار إلى أن محفوظ استطاع من خلال مشروعه الروائي تقديم صورة متكاملة للمجتمع، رصد من خلالها تفاصيل الحياة اليومية والإنسانية بلغة تجمع بين العمق والبساطة، ما أضفى على أعماله خصوصية جعلتها قادرة على تجاوز حدود الزمان والمكان والوصول إلى القارئ في مختلف أنحاء العالم.

بدوره، تطرق الأديب طه الأسواني إلى عالم محفوظ الروائي والشخصيات التي ابتكرها، موضحا كيف استطاع من خلال الحارة والبيت والشارع والأسرة أن يقدم صورة واسعة للمجتمع المصري، خاصة بعد أن حول التفاصيل اليومية الصغيرة إلى أسئلة كبرى تتصل بالإنسان والوجود والسلطة والعدالة، وهو ما منح أعماله أبعادا إنسانية وفكرية تتجاوز حدود البيئة المحلية.

وأشار "الأسواني" إلى أن المكان في روايات نجيب محفوظ لم يكن مجرد إطار تدور داخله الأحداث، بل كان عنصرا أساسيا في بناء العالم الروائي، تتشكل من خلاله الشخصيات وتتطور العلاقات والصراعات، بما يعكس طبيعة المجتمع وتحولاته.

وفي حديثه، أوضح الشاعر محمد الليثي أن الاحتفاء بنجيب محفوظ لا يقتصر على استعادة سيرته في ذكرى رحيله، وإنما يمثل فرصة لإعادة قراءة مشروعه الأدبي واكتشاف قدرته المتجددة على مخاطبة الأجيال.

وأكد أن حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل بمثابة محطة مضيئة في تاريخ الأدب العربي، أكدت قدرة الإبداع المحلي على الوصول إلى العالمية حين يمتلك مشروعا إنسانيا صادقا، لتظل تجربة نجيب محفوظ واحدة من أهم التجارب الأدبية التي يمكن للأجيال الجديدة العودة إليها، لما تحمله من ثراء فكري وإنساني.

نفذت الندوة من خلال بالتعاون مع الإدارة العامة للثقافة العامة التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، وبإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ومن خلال فرع ثقافة أسوان، واختتمت بفتح باب المداخلات مع الجمهور، ودارت النقاشات حول تجربة محفوظ، ودور الأجيال الجديدة من الكتاب في إعادة قراءة التراث الإبداعي.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة ملامح الحارة المصرية احتفالات وزارة الثقافة نجيب محفوظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يُعاود الارتفاع.. قفزة جديدة لعيار 21 في مصر

هبة مجدي

بعد تعافي هبة مجدي.. هذه الأشياء تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم واحد.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الصلاة

هل تصح الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها؟.. رد الفقهاء

ابنة نجلاء فتحي

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

ليل محمد صلاح

احتفال عائلي بقدوم مولود جديد لمحمد صلاح.. شقيقة زوجته: «خالتو للمرة السابعة»

صبري نخنوخ

كواليس التحقيقات مع صبري نخنوخ في حيازة قطع أثرية.. والخادمة تكشف ما حدث ليلة المداهمة

قطع المياه

الجمعة... قطع المياه عن عدد من المناطق بالهرم وفيصل بالجيزة

ترشيحاتنا

وزير الخارجية

وزير الخارجية يشيد بالعلاقات التاريخية والعميقة بين مصر وإيطاليا

محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

نائب الرئيس الإيراني يحذر واشنطن: "أشهر سوداء تنتظر الاقتصاد الأمريكي"

الهند

الهند: وقف شراء النفط الروسي لن ينهي الحرب في أوكرانيا

بالصور

3 أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة.. وصفات سهلة ولذيذة في دقائق

أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة
أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة
أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة

بعد دخول هالة فاخر المستشفى بسبب مشكلة في التنفس.. كل ما تريد معرفته عن نزلة البرد

أسباب دخول الفنانة هالة فاخر للمستشفى
أسباب دخول الفنانة هالة فاخر للمستشفى
أسباب دخول الفنانة هالة فاخر للمستشفى

بتواريخ ميلاد الأبناء الـ 3: محمد صلاح «مظبطها كل 6 سنين» | صور

محمد صلاح أب لـ3 أبناء
محمد صلاح أب لـ3 أبناء
محمد صلاح أب لـ3 أبناء

وأنت في بيتك.. تجديد البطاقة الشخصية 2026 أونلاين والأوراق المطلوبة

تجديد البطاقة الشخصية
تجديد البطاقة الشخصية
تجديد البطاقة الشخصية

فيديو

صبي انقذ والده

طفل ينقذ والده من المو..ت.. ماذا حدث على طريق بني سويف

جرس واحد أنقذ الطلاب من فيضان نيبال

جرس واحد 14 دقيقة.. أنقذ مئات الأرواح من كارثة فيضان نيبال

الحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

القصة الكاملة للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

ديليفري صيدلي

قصة صيدلي قلبت السوشيال ميديا.. مينا جرجس يكشف سر عمله بالدليفري والنقابة تتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد