باتريك دوريل يبدأ مهمته سفيرًا لفرنسا في لبنان .. ويؤكد دعم باريس للسيادة والإصلاحات

باشر السفير الفرنسي الجديد لدى لبنان باتريك دوريل، مهامه الدبلوماسية.. مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، ودعم لبنان في مواجهة التحديات التي يمر بها.



وأعرب دوريل، عبر حسابه على منصة «إكس» اليوم الخميس، عن سعادته بتمثيل بلاده في لبنان "والعمل إلى جانب اللبنانيين للحفاظ على حيوية الروابط بين البلدين وتعزيزها".



وأشار إلى أنه عقد لقاءً أول مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، تناول تعزيز الشراكة الفرنسية - اللبنانية في مواجهة التحديات، إضافة إلى أهمية توطيد سيادة لبنان وثبات مؤسساته.



كما التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، حيث بحث معه أولويات الحكومة والإصلاحات الضرورية للنهوض بالبلاد، إلى جانب آفاق التعاون بين لبنان وفرنسا، مجدداً تأكيد التزام بلاده الراسخ بالوقوف إلى جانب لبنان.



وتولى "دوريل" مهامه سفيرا فوق العادة ومطلق الصلاحية للجمهورية الفرنسية لدى الجمهورية اللبنانية في 28 أغسطس 2026.