معاهد الوادي العليا بالعبور تحتفل بتخريج دفعة 2026 ومرور 20 عامًا على تأسيسها

احتفلت معاهد الوادي العليا بالعبور، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتخريج دفعة عام 2026 من معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا ومعهد الوادي العالي للإدارة والمالية ونظم المعلومات، بالتزامن مع مرور أكثر من 20 عامًا على تأسيس المعاهد.

وشهدت الاحتفالية حضورًا من القيادات الدبلوماسية والبرلمانية والأكاديمية، في مقدمتهم السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والنائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور المهندس ياسر حلمي رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والبروفيسور إنجي ناغاساوا مدير المكتب الدائم للجمعية اليابانية لتطوير العلوم بالقاهرة، إلى جانب قيادات المعاهد وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأولياء أمورهم.

وأكدت المهندسة آية أسامة، رئيس مجلس إدارة معاهد الوادي العليا، مواصلة الاستثمار في البنية التعليمية والتكنولوجية، لتوفير بيئة تعليمية مبتكرة وإعداد خريجين يمتلكون مهارات المستقبل وقادرين على المنافسة في سوق العمل، مشيرة إلى السعي لتوسيع الشراكات الأكاديمية والتدريبية إقليميًا ودوليًا.

وأشار عميدا المعهدين إلى خطط تطوير البرامج الأكاديمية والمعامل والورش، وتعزيز التدريب العملي وتنمية المهارات الشخصية والقيادية للطلاب، بما يواكب احتياجات سوق العمل، فيما أكد السفير محمد العرابي أهمية الاستثمار في الإنسان وتسليح الشباب بالعلم والمهارات الحديثة باعتبارهما ركيزة أساسية للتنمية.

وأكد النائب عبد المنعم إمام أهمية دور مؤسسات التعليم العالي في تأهيل الشباب لخدمة الاقتصاد الوطني، موجهاً رسالة للخريجين مفادها أن «المستقبل لا يُنتظر بل يُصنع ويُستعد له»، بينما شدد المشاركون على أهمية التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي والانفتاح على المؤسسات العلمية الدولية.

واختُتمت الاحتفالية بأداء الخريجين القسم المهني، إيذانًا ببدء مسيرتهم العملية وخدمة المجتمع، وسط مشاركة أسرهم وأعضاء هيئة التدريس.