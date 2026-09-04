جيش الاحتلال: اعتقال 10 فلسطينيين وتدمير 30 مخرطة لتصنيع السلاح في عملية عسكرية بنابلس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم (الجمعة)، أن قواته أنهت بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك" عملية عسكرية استباقية في محافظة نابلس وقراها شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد جيش الاحتلال في بيان، بأن قواته تمكنت خلال هذه العملية من تدمير أكثر من 30 مخرطة تستخدم في تصنيع وسائل قتالية في مدينة نابلس .

وأضاف أن العملية العسكرية التي استمرت أكثر من 48 ساعة في مدينة نابلس والقرى المحيطة أسفرت أيضا عن اعتقال 10 فلسطينيين.

وتأتي هذه العملية في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث تتواصل الاقتحامات والاعتقالات والمداهمات منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، بالتوازي مع تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين العزل.