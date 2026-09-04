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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نائب رئيس مجلس الدولة الصيني يدعو إلى تعاون إقليمي أوثق بين الصين وروسيا في منتدى الشرق الاقتصادي

نائب رئيس مجلس الدولة الصيني يدعو إلى تعاون إقليمي أوثق بين الصين وروسيا في منتدى الشرق الاقتصادي
نائب رئيس مجلس الدولة الصيني يدعو إلى تعاون إقليمي أوثق بين الصين وروسيا في منتدى الشرق الاقتصادي
أ ش أ

دعا نائب رئيس مجلس الدولة الصيني دينغ شيويه شيانغ إلى تعزيز التكامل بين الصين وروسيا في إطار مبادرة "الحزام والطريق" وتطوير الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومواءمة إستراتيجية إعادة تنشيط شمال شرقي الصين مع إستراتيجية تنمية الشرق الأقصى الروسي.

جاء ذلك في كلمته أمام الدورة الحادية عشرة لمنتدى الشرق الاقتصادي في مدينة "فلاديفوستوك" بشرق روسيا.

وقال دينغ - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - إن التعاون الإقليمي بين الصين وروسيا، ولا سيما بين شمال شرقي الصين والشرق الأقصى الروسي، حقق نتائج مثمرة بفضل التوجيهات الإستراتيجية لرئيسي البلدين على مر السنين.

وأضاف أن الصين تظل أكبر شريك تجاري للشرق الأقصى الروسي، وأن مشاريع التعاون الرئيسية تتقدم بوتيرة أسرع، وأن سياسة الإعفاء المتبادل من التأشيرة عززت تدفق المسافرين وتجارة البضائع عبر الحدود.

واقترح أن يظل التعاون بين الصين وروسيا متمركزا حول احتياجات المواطنين، مع تعزيز التضامن بين المناطق والأقاليم، وتطوير صناعات تعكس السمات المحلية المميزة، بما يكفل تحقيق منافع ملموسة للشعبين من مسيرة التنمية والنهضة.

وحث الجانبين على معالجة مخاوف الشركات فورا، والحفاظ على استمرارية واستقرار السياسات، وتهيئة الظروف المواتية لنمو الشركات.

كما شجع الجانبين على تعميق التبادلات والتعاون في مجالات مثل الثقافة والسياحة والتعليم والشباب، وضمان نجاح مختلف الأنشطة في إطار عامي التعليم الصيني الروسي بين البلدين.

وأكد على التزام الصين وروسيا بصون السلام والاستقرار الإقليميين، والدفاع المشترك عن مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، والعدالة والإنصاف الدوليين، مع التصدي لأي محاولة للمساس بنتائج الحرب العالمية الثانية والنظام الدولي القائم بعد الحرب.

وأوضح دينغ أن الصين لديها الثقة والقدرة والظروف اللازمة للحفاظ على تنمية اقتصادية مستقرة وصحية.. مؤكدا أن الصين تظل ملتزمة بتوسيع الانفتاح عالي المستوى، وترحب بالشركات الأجنبية لمواصلة الاستثمار وتعزيز وجودها في الصين.

نائب رئيس مجلس الدولة الصيني دينغ شيويه شيانغ تعزيز التكامل بين الصين وروسيا مبادرة الحزام والطريق تطوير الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

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