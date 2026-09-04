اليابان تعتزم إيفاد أفراد من الشرطة للمساعدة في تحديد هويات ضحايا الفيضانات بنيبال

ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أنه سيتم إيفاد خمسة من أفراد الشرطة اليابانية إلى نيبال من أجل المساعدة في تحديد هويات الضحايا جراء الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية والطينية التي وقعت الأسبوع الماضي بالبلاد.

وأضافت الشبكة - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم /الجمعة/ - أن هذا يأتي تلبية لطلب من الحكومة النيبالية.

ومن جانبها.. أفادت وكالة الشرطة اليابانية بأن الفريق المؤلف من خمسة أفراد يتضمن اثنين من أفرادها وثلاثة من إدارة شرطة العاصمة.

وأشارت الشبكة إلى أن أفراد الشرطة سيغادرون اليابان في وقت لاحق اليوم، حيث سيشاركون في عمليات تحديد هويات الضحايا جراء هذه الكارثة.

وكانت الشرطة النيبالية قد أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية والطينية إلى 1280 شخصا، فيما لا يزال 4798 شخصا في عداد المفقودين.

وكانت الفيضانات والانهيارات الطينية المفاجئة التي اجتاحت المناطق الحدودية بين نيبال ومنطقة "التبت" الصينية في الـ26 من شهر أغسطس الماضي قد جرفت عدة قرى وألحقت أضرارا بالطرق والبنية التحتية، فيما أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الكارثة نجمت عن انهيار جليدي وتدفق للحطام.