كلنا واحد.. الداخلية توزع الحقائب المدرسية على الطلاب بالمناطق الجديدة

واصلت وزارة الداخلية جهودها المجتمعية للتخفيف عن كاهل المواطنين، بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، من خلال مبادرات تستهدف دعم الطلاب والأسر الأولى بالرعاية، وإدخال البهجة عليهم مع بداية الدراسة.

مبادرة كلنا واحد

يأتي ذلك في إطار مبادرة «كلنا واحد» وبرعاية رئيس الجمهورية، حيث قامت وزارة الداخلية بإيفاد مأموريات إلى عدد من المناطق الحضارية الجديدة والمستشفيات ودور رعاية الأيتام، لتوزيع الحقائب والمستلزمات المدرسية على الطلاب، استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

تقديم أوجه الدعم للمواطنين

وتأتي هذه المبادرة استمرارًا للدور المجتمعي الذي تضطلع به وزارة الداخلية، وحرصها على تقديم أوجه الدعم للمواطنين، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، خاصة مع قرب بدء الدراسة.

وشهدت المأموريات توزيع عدد من الحقائب والمستلزمات المدرسية على الطلاب، في إطار الحرص على دعمهم ومساندتهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد، بما يعكس اهتمام الوزارة بالمشاركة في الفعاليات والمبادرات ذات الطابع المجتمعي والإنساني.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها في هذا الشأن، انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على تعزيز أوجه التواصل مع المواطنين، وتقديم الدعم للفئات المستهدفة.