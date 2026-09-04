الدفاع الجوي الروسي يدمر 490 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بأن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمّرت 313 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد، خلال الليلة الماضية.

وأصدرت الوزارة، بيانًا اليوم الجمعة، جاء فيه: "خلال الليلة الماضية اعترضت قوات الدفاع الجوي ودمّرت 490 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين".

وأوضح البيان، أنه تم إسقاط المسيرات فوق أراضي مقاطعات بريانسك وبيلجورود وفورونيج وفولجوجراد، وفلاديمير وكالوجا وكورسك وليبيتسك وأوريول وأورينبورج وروستوف وريازان وساراتوف وسامارا، وسمولينسك وتولا ومقاطعة موسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهوريتي باشكورتوستان والقرم، وفوق مياه البحر الأسود.