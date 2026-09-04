فيضانات نيبال تُبدّد آمال التجار وتضرب الحركة الاقتصادية قبل موسم الأعياد

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ألحقت الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية في نيبال أضرارا جسيمة بالقطاع التجاري ودمرت كميات ضخمة من البضائع، ووجهت ضربة قاسية للتجار والمستوردين قبيل انطلاق موسم الأعياد الهندوسية الرئيسي (مثل عيدي "داشاين" و"تيهار")، الذي يمثل الذروة السنوية لمبيعات التجزئة في البلاد.

وأفادت تقارير محلية، اليوم الجمعة، بأن الكارثة أدت إلى تداعيات اقتصادية حادة شملت تلف المخزون وتراكم الديون وتعرض مئات المستوردين وآلاف تجار التجزئة لخسائر مباشرة بعد غرق مخازنهم المحملة ببضائع الأعياد المستوردة عبر قروض بنكية، وفي ظل غياب التغطية التأمينية لمعظم المتاجر.

وتسببت السيول في انقطاع طرق التجارة الرئيسية مع الصين؛ لاسيما معبري "راسوواغادهي" و"تاتوباني"، إلى جانب أضرار بالغة في شبكات الطرق الداخلية كطريق "بريثفي" السريع.

وأدى إغلاق الطرق وتغيير مسارات الشحن إلى قفزة في تكاليف النقل، وسط توقعات بارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية بنسب تتراوح بين 10% و20%.

ويُتوقع تراجع الإنفاق الاستهلاكي – الذي يشكل نحو 82% من الناتج المحلي الإجمالي لنيبال – بشكل حاد خلال الأعياد، في وقت تُقدّر فيه تكاليف إعادة بناء البنية التحتية المتضررة بمليارات الدولارات.