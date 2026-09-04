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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بلاغ من النجدة .. تضامن الإسكندرية توفر الحماية لطفلة وإيداعها دار رعاية

صورة الطفلة
صورة الطفلة
أحمد بسيوني

اتخذت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية إجراءات عاجلة لحماية طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات و5 أشهر، عقب ورود بلاغ بشأن تعرضها للخطر داخل محيط الأسرة، وذلك بتوجيهات الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والجهات المعنية.

وبدأت تفاصيل الواقعة عقب تواصل نيابة الدخيلة ومنسق خط نجدة الطفل مع مديرية التضامن الاجتماعي، لبحث وضع الطفلة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، حيث صدر قرار بإيداعها بصورة مؤقتة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، لحين استكمال دراسة حالتها الأسرية بمحافظة القاهرة.

وتضمن القرار بحث الظروف الأسرية للطفلة، والتأكد من مدى توافر سبل الرعاية والحماية والبيئة الآمنة لدى والدها، قبل تحديد الإجراء المناسب بشأن مستقبل رعايتها.

ومن جانبها، تحركت إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية على الفور، ونسقت مع الجهات المختصة لتوفير دار رعاية مناسبة لاستقبال الطفلة، مع تقديم الرعاية والدعم اللازمين لها، بما يضمن الحفاظ على سلامتها.

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية استمرار التعامل الفوري مع البلاغات المتعلقة بالأطفال المعرضين للخطر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومنسق خط نجدة الطفل، لحين الانتهاء من دراسة كل حالة وتحديد التدخل الملائم لها.

الإسكندرية حماية طفلة دار رعاية دار حماية

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