مصرع شاب في حادث جرار زراعى بالدقهلبة

لقي شاب مصرعه ، اثر وقوع حادث تصادم جرار زراعي بدراجة نارية"موتوسيكل" بقرية الدراكسة، بمدينة منية النصر، بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة منية النصر، بوقوع حادث تصادم داخل قرية الدراكسة نطاق المدينة، ومصرع شاب نتيجة الحادث.

إنتقل ضباط مباحث منية النصر، لمكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع عبد الرحمن ملهم حماده أبو زيد، 28 عاما ، فنى ديكور معمار، مقيم الدراكسة مركز منية النصر، إثر تصادم جرار زراعي مع دراجة نارية "موتوسيكل" بشارع الجزار بالدراكسة.

تم نقل الجثة إلى المستشفي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.