كسر مفاجئ بخط مياه 300 مم يتسبب في انقطاع مياه الشرب عن مناطق بفايد بالإسماعيلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة عن انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بمركز ومدينة فايد، إثر حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 300 مم بالطريق الزراعي بقرية فنارة.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه تشمل الطريق الزراعي، وقرية فنارة، وقرية كسفريت.

وأكدت الشركة أن فرق الصيانة المختصة تعمل على سرعة التعامل مع الكسر وتنفيذ أعمال الإصلاح، تمهيدًا لإعادة ضخ المياه وعودتها إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.

وناشدت محافظة الإسماعيلية المواطنين بالمناطق المتأثرة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات بشأن أعمال الإصلاح وموعد عودة المياه فور توافرها.