«الطب البيطري» بالبحر الأحمر يواصل الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تواصل مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وبناءً على تعليمات الدكتور حامد الأقصن، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتورة رشا صلاح، مدير مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر.

وشهد الأسبوع الأول من الحملة تكثيف أعمال التحصين بعدد من مدن المحافظة، شملت الغردقة ورأس غارب والقصير وسفاجا، حيث انتقلت الفرق البيطرية المتخصصة إلى مواقع تربية الحيوانات ومناطق التجمعات ومختلف الحيازات الحيوانية، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الحيوانات المستهدفة.

وتأتي الحملة ضمن خطة الدولة لتعزيز إجراءات الوقاية والحفاظ على الثروة الحيوانية، من خلال تنفيذ برامج التحصين الدورية والحد من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية التي تهدد الحيوانات، بما يسهم في حماية المربين ودعم استقرار الإنتاج الحيواني.

وأكدت مديرية الطب البيطري استمرار أعمال التحصين وفق البرنامج المقرر، بالتوازي مع تكثيف حملات التوعية والإرشاد البيطري للمربين، والتعريف بأهمية التحصين والالتزام بالإجراءات الوقائية، مع ضرورة التعاون مع الفرق البيطرية وتقديم الحيوانات المستهدفة للتحصين في المواعيد المحددة.

وتواصل الفرق البيطرية تحركاتها الميدانية بمختلف مدن المحافظة، ضمن منظومة متكاملة تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة الحيوانات، وحماية الثروة الحيوانية، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.