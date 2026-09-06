قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب بورت الجيبوتي: نتيجة الذهاب أمام الزمالك لا تحسم التأهل.. ونؤمن بالمفاجأة
رئيس الوزراء يفتتح مصنع لإنتاج كربونات الكالسيوم بمنطقة السخنة الصناعية
وزير الخارجية يطلق "حوار القاهرة للاستجابة" للتعاون جنوب–جنوب في التعامل مع الأزمات
وزير الصحة: التوسع في الشبكة القومية للسكتة الدماغية إلى 206 وحدات ومراكز ورفع جاهزيتها
الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان: الإبداع والابتكار في العهد النبوي
منال عوض: تدريب 30 ألف شاب وفتاة على ريادة الأعمال بمراكز حياة كريمة
من وأنت في بيتك.. خطوات وطريقة استخراج شهادة التحركات إلكترونيًا
خطة عاجلة لخفض تكلفة الإنتاج.. وزير الزراعة يضع روشتة إنقاذ وتطوير صناعة الدواجن
ممر ذهبي جديد.. هونج كونج تتجاوز دبي كأكبر بوابة لاستيراد الذهب الروسي بعد العقوبات الغربية
مدبولي يفتتح مصنعا للأسمدة والصناعات الكيماوية باقتصادية قناة السويس
الرئيس السيسي: الاستثمار في المعلمين والقيادات التربوية أساس تحسين جودة التعليم
الرئيس السيسي يوجه بصرف العلاوة الشهرية لاجتياز دورات الأكاديمية العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«الطب البيطري» بالبحر الأحمر يواصل الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تواصل مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وبناءً على تعليمات الدكتور حامد الأقصن، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتورة رشا صلاح، مدير مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر.

وشهد الأسبوع الأول من الحملة تكثيف أعمال التحصين بعدد من مدن المحافظة، شملت الغردقة ورأس غارب والقصير وسفاجا، حيث انتقلت الفرق البيطرية المتخصصة إلى مواقع تربية الحيوانات ومناطق التجمعات ومختلف الحيازات الحيوانية، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الحيوانات المستهدفة.

وتأتي الحملة ضمن خطة الدولة لتعزيز إجراءات الوقاية والحفاظ على الثروة الحيوانية، من خلال تنفيذ برامج التحصين الدورية والحد من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية التي تهدد الحيوانات، بما يسهم في حماية المربين ودعم استقرار الإنتاج الحيواني.

وأكدت مديرية الطب البيطري استمرار أعمال التحصين وفق البرنامج المقرر، بالتوازي مع تكثيف حملات التوعية والإرشاد البيطري للمربين، والتعريف بأهمية التحصين والالتزام بالإجراءات الوقائية، مع ضرورة التعاون مع الفرق البيطرية وتقديم الحيوانات المستهدفة للتحصين في المواعيد المحددة.

وتواصل الفرق البيطرية تحركاتها الميدانية بمختلف مدن المحافظة، ضمن منظومة متكاملة تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة الحيوانات، وحماية الثروة الحيوانية، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.

البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة القصير مرسى علم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشرف بن شرقي

إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي

الإيجار المنتهي بالتمليك

الإيجار المنتهي بالتمليك 2026.. الإسكان تطرح 10 آلاف شقةوتعلن موعد وشروط الحجز

عداد كهرباء

3 أسباب للخصم الآلي عند شحن عداد الكهرباء .. اعرف التفاصيل

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك

بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد

محمد صلاح

«ماحدش يزعل مني» .. الصقر يعلق على انتقال صلاح إلى طرابزون

سعر الذهب

بدون تغيير .. سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

بن شرقي

«أقل من مليون دولار».. أحمد حسن يكشف تفاصيل تجديد عقد بن شرقي مع الأهلي

ترشيحاتنا

أسامة رسلان

تفاصيل حصر وتوثيق وتسجيل أصول «الأوقاف».. المتحدث الرسمي يرد

نوم الأطفال

قبل الدراسة.. استشاري تحذر من تغيير مواعيد نوم الأطفال بشكل مفاجئ

صورة أرشيفية

مدير التربية والتعليم في طوباس والأغوار الشمالية: التحديات لن توقف العملية التعليمية

بالصور

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

قبل المدارس..طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة

طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..
طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..
طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..

بعد انتشاره في مصر .. خلي بالك من طائر المينا الهندي وتحذير البيئة منه

طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد