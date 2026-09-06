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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تشييع جثامين 100 شهيد فلسطيني في حي الزيتون بمدينة غزة

تشييع جثامين 100 شهيد فلسطيني في حي الزيتون بمدينة غزة
تشييع جثامين 100 شهيد فلسطيني في حي الزيتون بمدينة غزة
أ ش أ

 شيع المئات من الفلسطنيين ، صباح اليوم الأحد ، جثامين نحو 100 شهيد في مقبرة الشهداء بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة عقب انتشالهم من تحت ركام منازل في الحي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه تم تشييع 100 شهيد غالبيتهم أطفال ونساء بعد استخراج جثامينهم من تحت أنقاض مبانٍ مدمرة في حي الزيتون بمدينة غزة تعود لعائلات ملكة، وإرحيم، والبلعاوي، وسلمي.

وانطلق موكب التشييع من أمام مسجد الإمام الشافعي بحي الزيتون بمشاركة المئات من المواطنين من ذوي الشهداء وتجمع عائلات الحي عقب إلقاء نظرة الوداع على جثامين الشهداء، التي لفت بعلم فلسطين، والاستماع إلى كلمات ذوي الشهداء.

وتوجه المشيعون إلى مقبرة الشهداء في الحي بجوار مستشفى الأهلي العربي، حيث أقيمت قبور جماعيّة للجثامين ثم ووريت الثرى.

يشار إلى أن طواقم محلية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر قامت بانتشال جثامين الشهداء بعد توفير الاليات الثقيلة من "بواغر" وشاحنات وجرافات ومعدات رفع الأنقاض وركام المنازل المدمرة على رؤوس ساكنيها خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فلسطينيين اثنين من بلدة الزبابدة ومخيم جنين، بالضفة الغربية المحتلة، وأصابت آخر بالرصاص الحي في مدينة جنين.

المئات من الفلسطنيين مقبرة الشهداء بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة ركام منازل حي الزيتون بمدينة غزة

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