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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ناقد موضة يعلق على فستان ليلى علوي في موريكس دور

ليلى علوي
ليلى علوي

حرصت الفنانة ليلى علوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في حفل موريكس دور 2026.

خطفت ليلى علوي الأنظار في الحفل بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة شفافة واتسم التصميم باللون الرمادي الفاتح الذي كشف عن رشاقتها.

نسقت ليلي علوي مع إطلالتها مجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها، فيما بدت بتسريحة الشعر المرفوع التي تتصدر أحدث صيحات موضة 2026.

واختارت ليلى علوي مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمال ملامحها.

تعليق ناقد موضة على فستان ليلى علوي

 علق ناقد الموضة حكيم شاهين، على فستان ليلى علوي في حفل موريكس دور 2026، قائلا:"على غير العادة مختارة شئ مناسب جسمها و سنها، يعني بصورة عامة طالعة مرتبة و كلاس، و التنسيق كمل الاطلالة صح."

تابع:"تقيمي  لإطلالة ليلى علوي 7/10 ."

ليلى علوي فستان ليلى علوي إطلالة ليلى علوي موريكس دور

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