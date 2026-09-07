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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تناول هذا النوع من العسل يوقف القلب.. تفاصيل

العسل
العسل

يُعتبر العسل عادةً غذاءً طبيعياً وصحياً. لكن نوعاً نادراً منه من جبال الهيمالايا له سمعة مختلفة تماماً. يُعرف هذا العسل البري باسم "العسل المجنون"، وقد يُسبب تسمماً حاداً، وانخفاضاً خطيراً في معدل ضربات القلب، وانخفاضاً مفاجئاً في ضغط الدم.

يُنتج هذا العسل بواسطة نحلة جبال الهيمالايا، Apis laboriosa، التي تتغذى على أزهار الرودودندرون. تحتوي هذه الأزهار على مواد كيميائية طبيعية تُسمى غرايانوكسينات، والتي قد تتراكم في العسل.

ما الذي يجعل العسل المجنون خطيراً؟


تتداخل سموم غرايانوتوكسين مع النشاط الكهربائي الطبيعي للخلايا العصبية والقلبية. بعد تناول العسل الملوث، قد يُصاب الشخص بالدوار والغثيان والضعف والتعرق والدوار، يتبعها تباطؤ خطير في ضربات القلب وانخفاض في ضغط الدم. تبدأ الأعراض عادةً في غضون 30 إلى 60 دقيقة من تناول العسل.

يصعب التنبؤ بالكمية اللازمة لإحداث التسمم. إذ تختلف مستويات السموم باختلاف الموسم والموقع وأنواع الأزهار المتاحة للنحل، بالإضافة إلى اختلاف دفعات العسل. وهذا ما يجعل الاعتماد على "جرعة آمنة" ثابتة أمرًا محفوفًا بالمخاطر. قد تُسبب الكميات الصغيرة شعورًا بالدفء أو الدوار، بينما قد تُسبب الكميات الكبيرة تباطؤًا حادًا في ضربات القلب وانخفاضًا في ضغط الدم.

لماذا يأكل الأشخاص العسل المجنون؟


يتم حصاد عسل الهيمالايا البري منذ أجيال من قبل المجتمعات الأصلية في نيبال، بما في ذلك شعب الغورونغ، الذين لديهم معرفة تقليدية تحيط بجمعه واستخدامه.

مع ذلك، يُسوَّق العسل المجنون على نطاق واسع عالميًا كعلاج طبيعي، ومنشط جنسي، ومنتج ذي تأثير نفسي، أو "غذاء خارق". ويتناوله بعض المستهلكين عمدًا على أمل خفض ضغط الدم أو تحسين الوظيفة الجنسية. تكمن المشكلة في أن الفرق بين التأثير المرجو والتعرض السام قد يكون غير متوقع.

من هم الأكثر عرضة للخطر؟


أظهرت مراجعة للحالات المنشورة من العقود الأخيرة أن معظم المرضى المبلغ عنهم كانوا رجالاً في منتصف العمر، وأن العديد منهم تناولوا العسل عمداً وليس عن طريق الخطأ.

يبدو أن حالات التسمم تزداد أيضاً خلال فصل الربيع، عندما تكون أزهار الرودودندرون في أوج ازدهارها، ويتم خلالها موسم حصاد العسل البري الرئيسي. وقد تم الإبلاغ عن عدد أقل من الحالات خلال موسم حصاد الخريف.

تسمم العسل المجنون ينتشر عالمياً


ما كان يُعتبر في السابق مشكلة صحية إقليمية في الغالب، بات اليوم يصل إلى المستهلكين في جميع أنحاء العالم عبر مبيعات العسل المخدر على الإنترنت. وقد سُجّلت حالات خارج نيبال، بما في ذلك في دول قد لا يصادف فيها الأطباء حالات تسمم بالغرايانوكسين إلا نادرًا. وهذا ما يُصعّب التشخيص، لا سيما إذا لم يذكر المرضى تناولهم عسلًا غير مألوف.

وهذا أمر مهم لأن الأعراض قد تشبه أسبابًا أخرى لانخفاض ضغط الدم أو بطء معدل ضربات القلب أو الإغماء.

كيف يتم علاج التسمم بالعسل المجنون؟


يركز العلاج عمومًا على استقرار ضغط الدم ومعدل ضربات القلب. في الحالات الخطيرة، قد يستخدم الأطباء السوائل الوريدية والأتروبين للمساعدة في علاج بطء القلب الشديد. يتعافى معظم المرضى بالعلاج الطبي المناسب، غالبًا في غضون يوم أو يومين. والرسالة الأساسية هي أن "الطبيعي" لا يعني بالضرورة أنه آمن. يحتوي عسل الجنون على سم نشط بيولوجيًا، ويمكن أن يختلف تركيزه اختلافًا كبيرًا بين الدفعات.

إذا شعر شخص ما بدوار مفاجئ، أو قيء، أو إغماء، أو تباطؤ غير طبيعي في ضربات القلب، أو ضعف شديد بعد تناول عسل بري أو مستورد، فمن الضروري الحصول على رعاية طبية عاجلة. أخبر مقدمي الرعاية الصحية بدقة ما تم تناوله - بما في ذلك نوع العسل ومصدره - لأن هذه المعلومات تساعد الأطباء على تشخيص التسمم المحتمل بالغرايانوكسين بسرعة.

العسل ضربات القلب العسل المجنون عسل الهيمالايا علاج التسمم بالعسل المجنون

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